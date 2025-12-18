Boeuf de 5 à 7 au Pannonica – avec Ricardo Izquierdo : D’Horace à Charles Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 00:00 –

Gratuit : oui Entrée libre pour le public Tout public

Les bœufs de 5 à 7 sont le rendez-vous des pratiques en amateur au Pannonica. Ils se composent d’abord d’un atelier encadré par un professionnel de 11h à 17h, puis d’une représentation face au public à 17h. Ces temps de pratique sont l’occasion de s’exercer et jouer à plusieurs dans des conditions professionnelles grâce à l’équipement du Pannonica. Les musiciens doivent toutefois venir avec leur instrument. Le dimanche 18 janvier 2026 – Rendez-vous avec Ricardo Izquierdo : « D’Horace à Charles »La session de travail de ce bœuf se tissera autour de la musique d’Horace Silver, de Charles Mingus et d’autres figures majeures du jazz new-yorkais des années 60.Exemple de morceaux joués durant le bœuf : « It could happen to you » de Jimmy Van – Heusen, « I’ll being see you » de Sammy Fain, « My ideal » de Richard Whiting, « Oléo »de Sonny Rollins… Ricardo Izquierdo : Saxophoniste ténor et compositeur, Ricardo Izquierdo est né à Matanzas, Cuba. Après avoir étudié à l’Ecole Nationale des Arts de la Havane et joué avec les artistes locaux, il s’installe à Paris en 2001. Il a déjà collaboré et/ ou enregistré avec : Oscar Valdez, Diàkara, Philippe Soirat, Franck (Ku-umba) Lacy, Michel Zenino, Mario Canonge, Miklós Lukács, Mátyás Szandai, Raul Paz, Hamid Drake, Carlos Maza, Laurent Coq, Francesco Bearzatti, Santi Debriano … Son opiniâtreté dans le jeu ainsi que son envie de sans cesse renouveler son discours le poussent toujours plus loin dans ses improvisations. Atelier accessible gratuitement sur inscription à boeufpanno@icloud.comVenez avec votre instrument. Atelier de 11h à 17hConcert public à 17h (entrée libre) – Restitution

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



