Boeuf de Noël 2ème soirée spéciale adhérents. Salle Mirendense. Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 12 décembre 2025.
Salle Mirendense. 3 place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12 23:30:00
2025-12-12
Soirée spéciale adhérents (mais l’adhésion peut se faite sur place) où vous pourrez écouter, danser, jouer si vous êtes musicien… Tout est possible!
Salle Mirendense. 3 place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com
English :
A special evening for members (but you can join on the spot) where you can listen, dance, play if you’re a musician… Anything goes!
