Boeuf de Noël 2ème soirée spéciale adhérents. Salle Mirendense. Saint-Pourçain-sur-Sioule

Boeuf de Noël 2ème soirée spéciale adhérents.

Salle Mirendense. 3 place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12 23:30:00

2025-12-12

Soirée spéciale adhérents (mais l’adhésion peut se faite sur place) où vous pourrez écouter, danser, jouer si vous êtes musicien… Tout est possible!

+33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com

English :

A special evening for members (but you can join on the spot) where you can listen, dance, play if you’re a musician… Anything goes!

