Boeuf de Noël Concert du Conservatoire Chartres

Boeuf de Noël Concert du Conservatoire Chartres samedi 13 décembre 2025.

Boeuf de Noël Concert du Conservatoire

10 rue Maurice Hallé Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Classes de musiques actuelles, Ateliers Jazz, Big Band. Le concert Bœuf de Noël est une soirée musicale, conviviale et unique portée par des musiciens talentueux issus du Conservatoire et de différents univers, qui se réunissent pour une session festive mêlant originalité, modernité et spontanéité.

Une soirée pour célébrer en famille les musiques, qu’elles soient actuelles ou jazz, aux sonorités blues ou ragtime, et qui laisse place à l’improvisation et aux sonorités chaudes et colorées de tous les talents ! .

10 rue Maurice Hallé Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Contemporary music classes, Jazz workshops, Big Band. The B?uf de Noël concert is a unique, convivial musical evening featuring talented musicians from the Conservatoire and from a variety of backgrounds, who come together for a festive session combining originality, modernity and spontaneity.

German :

Klassen für aktuelle Musik, Jazz-Workshops, Big Band. Das Konzert B?uf de Noël ist ein musikalischer, geselliger und einzigartiger Abend, der von talentierten Musikern aus dem Konservatorium und aus verschiedenen Welten getragen wird, die sich zu einer festlichen Session zusammenfinden, die Originalität, Modernität und Spontanität miteinander verbindet.

Italiano :

Corsi di musica contemporanea, workshop di jazz, Big Band. Il concerto B?uf de Noël è una serata musicale unica e conviviale che vede protagonisti musicisti di talento del Conservatorio e di diversa provenienza, che si riuniscono per una sessione di festa che unisce originalità, modernità e spontaneità.

Espanol :

Clases de música contemporánea, talleres de jazz, Big Band. El concierto B?uf de Noël es una velada musical única y distendida, en la que músicos de talento del Conservatorio y de diferentes procedencias se reúnen en una sesión festiva que combina originalidad, modernidad y espontaneidad.

L’événement Boeuf de Noël Concert du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2025-09-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES