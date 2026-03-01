Bœuf de Pâques Gray

Bœuf de Pâques Gray samedi 28 mars 2026.

Bœuf de Pâques

Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :
2026-03-28

La boucherie et la pâtisserie Grayloise vous convient à un Brasero géant.
Plateau repas proposé.
Mini ferme, artisans et producteurs, virée à dos de poney, festin gourmand, buvette joyeuse et animations rythmées.   .

Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 67 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bœuf de Pâques

L’événement Bœuf de Pâques Gray a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

Prochains événements à Gray