Bœuf de Pâques Gray
Bœuf de Pâques Gray samedi 28 mars 2026.
Bœuf de Pâques
Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 11:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
La boucherie et la pâtisserie Grayloise vous convient à un Brasero géant.
Plateau repas proposé.
Mini ferme, artisans et producteurs, virée à dos de poney, festin gourmand, buvette joyeuse et animations rythmées. .
Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 67 42
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English : Bœuf de Pâques
L’événement Bœuf de Pâques Gray a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY