Bœuf de Pâques

Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

La boucherie et la pâtisserie Grayloise vous convient à un Brasero géant.

Plateau repas proposé.

Mini ferme, artisans et producteurs, virée à dos de poney, festin gourmand, buvette joyeuse et animations rythmées. .

Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 67 42

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English : Bœuf de Pâques

L’événement Bœuf de Pâques Gray a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY