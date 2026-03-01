BOEUF DE PÂQUES

251 Boulevard Général Brun de Villeret Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-03-29

La boucherie Julien Bonhomme vous invite à partager un moment convivial à l’occasion du dimanche des rameaux !

Dès 10h, rendez-vous sur la place du foirail où vous attendra le bœuf de Pâques ainsi qu’un accueil café-croissant.

Entre 11h et midi, se tiendra un verre de l’amitié ainsi que le repas.

Au menu Charcuterie maison, tripes & pommes de terre, fromage de pays et tartes aux fruits !

La boucherie Julien Bonhomme vous invite à partager un moment convivial à l’occasion du dimanche des rameaux !

Dès 10h, rendez-vous sur la place du foirail où vous attendra le bœuf de Pâques ainsi qu’un accueil café-croissant.

Entre 11h et midi, se tiendra un verre de l’amitié ainsi que le repas.

Au menu Charcuterie maison, tripes & pommes de terre, fromage de pays et tartes aux fruits !

Repas 10€/personne

Réservation au 06 50 70 34 45 ou au 04 71 77 82 01. .

251 Boulevard Général Brun de Villeret Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 71 77 82 01

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English :

Butcher Julien Bonhomme invites you to share a convivial moment on Palm Sunday!

From 10 a.m., we’ll be waiting for you on the Place du foirail to serve you Easter beef and welcome you with coffee and croissants.

Between 11 a.m. and noon, a verre de l’amitié and lunch will be served.

On the menu: home-made charcuterie, tripe & potatoes, local cheese and fruit tarts!

L’événement BOEUF DE PÂQUES Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-03-19 par 48-OT Margeride en Gévaudan