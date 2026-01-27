Boeuf d’hiver Soirée spéciale adhérents Saint-Pourçain-sur-Sioule

Boeuf d’hiver Soirée spéciale adhérents

Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Soirée conviviale réservée aux adhérents avec Eric Pigeon et les stagiaires. Ambiance chaleureuse garantie ! Planches, buvette, crêpes sur réservation. Venez jouer ou simplement écouter !

Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com

English :

Members-only evening with Eric Pigeon and trainees. Warm atmosphere guaranteed! Boards, refreshments and crêpes available on reservation. Come and play or just listen!

