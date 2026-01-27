Boeuf d’hiver Soirée spéciale adhérents Saint-Pourçain-sur-Sioule
vendredi 6 février 2026.
Boeuf d’hiver Soirée spéciale adhérents
Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2026-02-06 19:30:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Soirée conviviale réservée aux adhérents avec Eric Pigeon et les stagiaires. Ambiance chaleureuse garantie ! Planches, buvette, crêpes sur réservation. Venez jouer ou simplement écouter !
Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com
English :
Members-only evening with Eric Pigeon and trainees. Warm atmosphere guaranteed! Boards, refreshments and crêpes available on reservation. Come and play or just listen!
