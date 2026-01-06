Boeuf d’hiver soirée spéciale adhérents Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule

Boeuf d’hiver soirée spéciale adhérents

Salle Mirendense 3 place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06 23:00:00

2026-02-06

Soirée spéciale adhérents (mais adhésion possible sur place). Boeuf d’improvisation par les musiciens. Vous pouvez à votre guise endosser le rôle de musicien, danseur, spectateur ou les 3 tour à tour! Avec la participation exceptionnelle d’Eric Pigeon.

Salle Mirendense 3 place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com

Special members’ evening (membership available on site). Improv jam session with the musicians. You can take on the role of musician, dancer, spectator or all 3! With the exceptional participation of Eric Pigeon.

