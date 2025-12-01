Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer Granville
Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer Granville jeudi 11 décembre 2025.
Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer
1301 route de Vaudroulin Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Chacun, musicien ou non, néophyte ou aficionado, habitué ou non de l’Ecole de musique, est convié à venir écouter, et même participer, à cette session. .
1301 route de Vaudroulin Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 44 75 ecoledemusique@granville-terre-mer.fr
English : Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer Granville a été mis à jour le 2025-11-18 par CD50 Culture