Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer Granville
Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer Granville jeudi 19 mars 2026.
Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer
1301 route de Vaudroulin Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Chacun, musicien ou non, néophyte ou aficionado, habitué ou non de l’Ecole de musique, est convié à venir écouter, et même participer, à cette session. .
1301 route de Vaudroulin Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 44 75 ecoledemusique@granville-terre-mer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer
L’événement Boeuf Jazz Ecole Intercommunale de Granville Terre et Mer Granville a été mis à jour le 2026-03-09 par CD50 Culture