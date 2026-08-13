Bœuf musical en Roue Libre Oraàs
vendredi 11 septembre 2026 · Oraàs
Informations pratiques
Oraàs
Bœuf musical en Roue Libre
Château du Leü Oraàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Dans le cadre incroyable du Château de Leü, sur les hauteurs d’Oraàs, venez avec vos instruments et vos voix ou simplement partager ce moment avec les musiciens-es.
Auberge espagnole ! Amenez ce qu’il vous plaît ! .
Château du Leü Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectifrouelibre@riseup.net
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English : Bœuf musical en Roue Libre
L’événement Bœuf musical en Roue Libre Oraàs a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Béarn des Gaves
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