Boeuf musical & Frênette chez Alavostra

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Habituellement le 2ième vendredi du mois ce sera le 3ième en ce mois de décembre. Bar + assiette de tapas de 18h à minuit (ping-pong, fléchettes, jeux de société, billard et ambiance musicale avec tout style de musique, instruments à disposition)

Sylvain vous accueille dans sa fabrique d’apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale !

Bar et restauration dès 18h

Pour manger, téléphonez pour réserver une table (vivement conseillé).

Menu

Assiette composée aux produits locaux 12 €

Dessert et glaces à la carte.

> Voir affiches ou réseaux web pour programmation musicale et menu

Facebook @ Alavostra Frenette, Apéritifs Bio & Concerts en Aveyron .

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 02 87 18 contact@alavostra.com

English :

Usually the 2nd Friday of the month, this December it will be the 3rd. Bar + tapas plate from 6 p.m. to midnight (ping-pong, darts, board games, billiards and musical atmosphere with all styles of music, instruments available)

L’événement Boeuf musical & Frênette chez Alavostra Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-12-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)