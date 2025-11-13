Boeuf Musique improvisée au Tympan Caen

Boeuf Musique improvisée au Tympan

Avec Agnès et Benoit repoussez vos limites et osez tout ! Sessions d’impro ouverte à tous, dans la Yourte du Tympan.

English : Boeuf Musique improvisée au Tympan

With Agnès and Benoit, push your limits and dare anything! Improv sessions open to all, in the Tympan Yurt.

German : Boeuf Musique improvisée au Tympan

Mit Agnès und Benoit verschieben Sie Ihre Grenzen und wagen Sie alles! Improvisationssitzungen für alle in der Yourte du Tympan.

Italiano :

Con Agnès e Benoit, superate i vostri limiti e osate tutto! Sessioni di improvvisazione aperte a tutti, nella Yurta di Tympan.

Espanol :

Con Agnès y Benoit, supera tus límites y atrévete con todo Sesiones de improvisación abiertas a todos, en la Yurta Tympan.

