Boeuf Musique improvisée au Tympan Caen
Boeuf Musique improvisée au Tympan Caen jeudi 13 novembre 2025.
Boeuf Musique improvisée au Tympan
Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen Calvados
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Avec Agnès et Benoit repoussez vos limites et osez tout ! Sessions d’impro ouverte à tous, dans la Yourte du Tympan.
Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 50 08 62 44 admin@letympan.fr
English : Boeuf Musique improvisée au Tympan
With Agnès and Benoit, push your limits and dare anything! Improv sessions open to all, in the Tympan Yurt.
German : Boeuf Musique improvisée au Tympan
Mit Agnès und Benoit verschieben Sie Ihre Grenzen und wagen Sie alles! Improvisationssitzungen für alle in der Yourte du Tympan.
Italiano :
Con Agnès e Benoit, superate i vostri limiti e osate tutto! Sessioni di improvvisazione aperte a tutti, nella Yurta di Tympan.
Espanol :
Con Agnès y Benoit, supera tus límites y atrévete con todo Sesiones de improvisación abiertas a todos, en la Yurta Tympan.
