Boeuf Take It Easy avenue du 43 eme Régiment Caen

Boeuf Take It Easy

avenue du 43 eme Régiment Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

2026-04-09

Cette semaine résonnera au son de la Nouvelle Orléans. Le Take it easy sera en résidence dans La Yourte, puis animera le boeuf et enfin jouera lors de la Cavalcade de la Guérinière le 10 avril qui suit !

Connaissant les énergumènes, ça va être un grand moment d’anthologie et un rendez-vous à ne pas manquer. .

avenue du 43 eme Régiment Avenue du 43ème Régiment d'Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

English : Boeuf Take It Easy

This week will be filled with the sounds of New Orleans. Take it easy will be in residence in La Yourte, then hosting the jam session and finally playing at the Cavalcade de la Guérinière on 10 April!

Knowing these guys, it’s going to be an anthology of great moments and a date not to be missed!

