Boeuf Trad Café des Hirondelles Cluny

Boeuf Trad

Café des Hirondelles 5 rue du Merle Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Bœuf (jam session) autour des musiques traditionnelles de France et plus loin… L’idée est de partager ensemble des morceaux de musique de tradition orale.

Ouvert à tous et à toutes avec vos instruments et ou oreilles, pour venir jouer toute l’après-midi et soirée, ou juste le temps un morceau!

Bienvenue à celles et ceux qui souhaitent juste écouter et boire une boisson chaude: le salon de thé sera ouvert! .

Café des Hirondelles 5 rue du Merle Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 99 04 20 liora.hes@lilo.org

