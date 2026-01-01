Boeuf Trad Café des Hirondelles Cluny
Boeuf Trad Café des Hirondelles Cluny samedi 24 janvier 2026.
Boeuf Trad
Café des Hirondelles 5 rue du Merle Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 23:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Bœuf (jam session) autour des musiques traditionnelles de France et plus loin… L’idée est de partager ensemble des morceaux de musique de tradition orale.
Ouvert à tous et à toutes avec vos instruments et ou oreilles, pour venir jouer toute l’après-midi et soirée, ou juste le temps un morceau!
Bienvenue à celles et ceux qui souhaitent juste écouter et boire une boisson chaude: le salon de thé sera ouvert! .
Café des Hirondelles 5 rue du Merle Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 99 04 20 liora.hes@lilo.org
English : Boeuf Trad
L’événement Boeuf Trad Cluny a été mis à jour le 2026-01-19 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II