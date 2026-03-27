Bœufs musicaux. Lavoûte-Chilhac
Bœufs musicaux. Lavoûte-Chilhac samedi 4 avril 2026.
Bœufs musicaux.
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Rendez-vous musicaux pour débutants ou perfectionnés.
Moment collectif autour des musiques: trad’, jazz, blues impro. Des instruments (percussions, guitares), sont mis à disposition pour l’occasion. Ces rendez-vous s’organisent autour de repas partagés.
.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical get-togethers for beginners and advanced.
A collective experience of traditional, jazz and blues improvisation. Instruments (percussion, guitars) are made available for the occasion. These get-togethers are organized around shared meals.
L’événement Bœufs musicaux. Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-03-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Lavoûte-Chilhac (Haute-Loire)
- Ateliers moulage d’empreintes d’animaux Lavoûte-Chilhac 14 avril 2026