Bœufs musicaux.

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Rendez-vous musicaux pour débutants ou perfectionnés.

Moment collectif autour des musiques: trad’, jazz, blues impro. Des instruments (percussions, guitares), sont mis à disposition pour l’occasion. Ces rendez-vous s’organisent autour de repas partagés.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Musical get-togethers for beginners and advanced.

A collective experience of traditional, jazz and blues improvisation. Instruments (percussion, guitars) are made available for the occasion. These get-togethers are organized around shared meals.

L’événement Bœufs musicaux. Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-03-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier