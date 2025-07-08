Boeufs musicaux (scène ouverte) Le Monastère
31 avenue de l’Abbaye Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi 2025-07-08
2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-27
Cet été, vivez la culture en plein air avec les spectacles gratuits de La Prairie.
Événement gratuit.
Mardis soir, du 8 juillet jusqu’au 12 août. De 19h30 à 22h.
Le dernier boeuf aura lieu exceptionnellement mercredi 27 août de 20h à 23h.
Pas de boeuf mardi 19 août pour cause de mauvais temps, la PrAirie est fermée.
Avis aux musiciens ces scènes en plein air sont ouvertes à tous les niveaux, que vous soyez amateurs ou professionnels, ou en quête de rencontres musicales…
Au programme échanges, découvertes sur fond musical. .
31 avenue de l’Abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie prog@station-a.fr
English :
Experience outdoor culture this summer with free shows at La Prairie.
German :
Erleben Sie diesen Sommer Kultur unter freiem Himmel mit den kostenlosen Aufführungen auf La Prairie.
Italiano :
Quest’estate, godetevi la cultura all’aperto con gli spettacoli gratuiti a La Prairie.
Espanol :
Este verano, disfrute de la cultura al aire libre con espectáculos gratuitos en La Prairie.
