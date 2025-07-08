Boeufs musicaux (scène ouverte) Le Monastère

Boeufs musicaux (scène ouverte) Le Monastère mardi 8 juillet 2025.

Boeufs musicaux (scène ouverte)

31 avenue de l’Abbaye Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-27

Cet été, vivez la culture en plein air avec les spectacles gratuits de La Prairie.

Événement gratuit.

Mardis soir, du 8 juillet jusqu’au 12 août. De 19h30 à 22h.

Le dernier boeuf aura lieu exceptionnellement mercredi 27 août de 20h à 23h.

Pas de boeuf mardi 19 août pour cause de mauvais temps, la PrAirie est fermée.

Avis aux musiciens ces scènes en plein air sont ouvertes à tous les niveaux, que vous soyez amateurs ou professionnels, ou en quête de rencontres musicales…

Au programme échanges, découvertes sur fond musical. .

31 avenue de l’Abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie prog@station-a.fr

English :

Experience outdoor culture this summer with free shows at La Prairie.

German :

Erleben Sie diesen Sommer Kultur unter freiem Himmel mit den kostenlosen Aufführungen auf La Prairie.

Italiano :

Quest’estate, godetevi la cultura all’aperto con gli spettacoli gratuiti a La Prairie.

Espanol :

Este verano, disfrute de la cultura al aire libre con espectáculos gratuitos en La Prairie.

