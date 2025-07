« BOF » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

« BOF » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche vendredi 9 janvier 2026.

« BOF » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Film de Claude Faraldo avec Marie Dubois, Paul Crauchet, Julien Negulesco.

Le père (PaulCrauchet) décide un beau jour, sans rien dire à personne, de balancer son travail et la pointeuse et de venir s’installer chez son fils livreur (Julien Negulesco) et sa bru, pour un ménage à trois des plus provocateurs des plus innocents à l’écran. S’en viennent d’autres amis…Un mode de vie, fait de siestes, de belotes et de réussites, de balades jusqu’à la grande décision collective et définitivement optimiste on va partir vers le sud .

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans).

Film de Claude Faraldo avec Marie Dubois, Paul Crauchet, Julien Negulesco.

Le père (PaulCrauchet) décide un beau jour, sans rien dire à personne, de balancer son travail et la pointeuse et de venir s’installer chez son fils livreur (Julien Negulesco) et sa bru, pour un ménage à trois des plus provocateurs des plus innocents à l’écran. S’en viennent d’autres amis…Un mode de vie, fait de siestes, de belotes et de réussites, de balades jusqu’à la grande décision collective et définitivement optimiste on va partir vers le sud .

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans). .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

English : « BOF » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Film by Claude Faraldo with Marie Dubois, Paul Crauchet, Julien Negulesco.

The father (Paul Crauchet) decides one fine day, without telling anyone, to throw away his job and the time clock and move in with his delivery boy (Julien Negulesco) and his daughter-in-law, for the most provocative and innocent ménage à trois on the screen. Other friends follow?a way of life, made up of naps, pinochle matches and successes, and walks until the big, collective and definitively optimistic decision « we’re going to head south ».

Practical info: at Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire, Rémalard.

Membership cards on sale at the Office de Tourisme C?ur du Perche (40? for 12 sessions & 25? for 5 sessions ? free for under-16s).

German :

Film von Claude Faraldo mit Marie Dubois, Paul Crauchet, Julien Negulesco.

Der Vater (Paul Crauchet) beschließt eines Tages, ohne jemandem etwas zu sagen, seinen Job und die Stechuhr zu schmeißen und zu seinem Sohn (Julien Negulesco) und dessen Schwiegertochter zu ziehen, um eine der provokantesten und unschuldigsten Ménage à trois auf der Leinwand zu führen. Es folgen weitere Freunde… Ein Lebensstil, der aus Nickerchen, Belotterie, Erfolgen und Spaziergängen besteht, bis hin zu einer großen, kollektiven und definitiv optimistischen Entscheidung « Wir fahren in den Süden ».

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

Mitgliedskarten sind im Office de Tourisme C?ur du Perche erhältlich (40? für 12 Sitzungen & 25? für 5 Sitzungen ? kostenlos für Kinder unter 16 Jahren).

Italiano :

Film di Claude Faraldo con Marie Dubois, Paul Crauchet, Julien Negulesco.

Un bel giorno, senza dirlo a nessuno, il padre (Paul Crauchet) decide di buttare via il lavoro e l’orologio e di andare a vivere con il fattorino (Julien Negulesco) e la nuora, per il ménage à trois più provocatorio e innocente dello schermo. Seguono altri amici? uno stile di vita, fatto di pisolini, partite di pinnacolo e successi, e passeggiate fino alla grande decisione collettiva e definitivamente ottimista: « andiamo a sud ».

Per le pratiche: presso l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire a Rémalard.

Le tessere d’iscrizione sono in vendita presso l’Office de Tourisme C?ur du Perche (40? per 12 sessioni e 25? per 5 sessioni, gratis per i minori di 16 anni).

Espanol :

Película de Claude Faraldo con Marie Dubois, Paul Crauchet, Julien Negulesco.

Un buen día, sin decírselo a nadie, el padre (Paul Crauchet) decide tirar por la borda su trabajo y el reloj de fichar e irse a vivir con su repartidor (Julien Negulesco) y su nuera, en el ménage à trois más provocativo e inocente de la pantalla. Siguen otros amigos… un modo de vida hecho de siestas, partidas de pinacle y éxitos, y paseos hasta la gran decisión colectiva y definitivamente optimista: « nos vamos al sur ».

Prácticas: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire en Rémalard.

Venta de carnés de socio en la Oficina de Turismo de Cœur du Perche (40? por 12 sesiones y 25? por 5 sesiones, gratis para menores de 16 años).

L’événement « BOF » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-07-21 par OT CdC Coeur du Perche