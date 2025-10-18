Boffi Fifty 2025 (48.5 km Festival HOKA les Templiers) Festival HOKA les Templiers Millau

L’épreuve qui ouvre le bal le samedi, emprunte le tracé du Marathon des Causses, facile et courant allongé d’une boucle très technique et très sauvage dans l’univers des grandes falaises majestueuses du Boffi.

Samedi 18 octobre 2025 à 6h40 et à 7h05 (en 2 vagues)

Avenue de Millau Plage, route de Paulhe au pied du domaine de St-Estève

48,5 km 2224 m D+

The event, which opens the ball on Saturday, follows the route of the Marathon des Causses, easy and « running », extended by a very technical and wild loop in the world of the majestic cliffs of the Boffi.

Die Strecke des Marathon des Causses ist leicht und « laufend » und wird durch eine sehr technische und wilde Schleife in der Welt der großen, majestätischen Klippen des Boffi erweitert.

L’evento, che apre le danze sabato, segue il percorso della Marathon des Causses, facile e « di corsa », più un anello molto tecnico e selvaggio attraverso le maestose scogliere dei Boffi.

La prueba, que abre el baile el sábado, sigue el recorrido del Maratón des Causses, fácil y « running », más un bucle muy técnico y salvaje por los majestuosos acantilados del Boffi.

