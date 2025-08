Bogdan Nesterenko Accordéon de concert Quatre Saisons La Chapelle du Beugnon Arcy-sur-Cure

Bogdan Nesterenko Accordéon de concert Quatre Saisons

La Chapelle du Beugnon 6, Rue René René Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Bogdan Nesterenko, accordéoniste ukrainien installé en France, proposera un répertoire associant du classique (Bach, Mozart), des musiques traditionnelles de son pays, et de registre plus contemporain (Piazzolla, Villa-Lobos). Il joue sur un accordéon Bayan, instrument offrant, grâce à sa richesse de timbre et ses multiples registres, des possibilités musicales très étendues. .

La Chapelle du Beugnon 6, Rue René René Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 58 80 cdbeugnon@gmail.com

