Bohemian Rhapsody Centre culturel Claude Vigée Bischwiller

Bohemian Rhapsody Centre culturel Claude Vigée Bischwiller mercredi 24 septembre 2025.

Bohemian Rhapsody Mercredi 24 septembre, 20h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-24T20:00:00 – 2025-09-24T22:14:00

Fin : 2025-09-24T20:00:00 – 2025-09-24T22:14:00

Le film se transforme en karaoké géant !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=SVHWD »}]

Ciné-karaoké – Le parcours de Queen et son leader Freddie Mercury, de la formation du groupe à son apparition au concert Live Aid en 1985. Relais Culturel Bohemian Rhapsody