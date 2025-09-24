Bohemian Rhapsody Centre culturel Claude Vigée Bischwiller

Bohemian Rhapsody Centre culturel Claude Vigée Bischwiller

Bohemian Rhapsody Centre culturel Claude Vigée Bischwiller mercredi 24 septembre 2025.

Bohemian Rhapsody Mercredi 24 septembre, 20h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-24T20:00:00 – 2025-09-24T22:14:00
Fin : 2025-09-24T20:00:00 – 2025-09-24T22:14:00

Le film se transforme en karaoké géant !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=SVHWD »}]
Ciné-karaoké – Le parcours de Queen et son leader Freddie Mercury, de la formation du groupe à son apparition au concert Live Aid en 1985. Relais Culturel Bohemian Rhapsody