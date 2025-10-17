BOI LE PATCHIVALO ET RICHARD BAUDUIN – ESPACE JEAN JAURES Tomblaine

BOI LE PATCHIVALO ET RICHARD BAUDUIN – ESPACE JEAN JAURES Tomblaine vendredi 17 octobre 2025.

BOI LE PATCHIVALO ET RICHARD BAUDUIN Début : 2025-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Fiesta del Sol – Concert Boï le Patchivalo et Richard Bauduin L’homme à la guitare bleue En partenariat avec l’association Aux Actes Citoyens Venez célébrez les cultures nomades et la fraternité avec Fiesta del sol, une soirée musicale inédite.Boï le Patchivalo, figure charismatique de la culture gitane, révélé au grand public dans The Voice à 73 ans, fera vibrer la scène avec sa voix habitée, son amour du voyage et ses chansons multilingues nourries d’horizons lointains.À ses côtés, Richard Bauduin, l’homme à la guitare bleue, chanteur poète au parcours riche de collaborations avec les plus grands paroliers (Claude Lemesle, Allain Leprest, Boris Bergman, François Welgryn), distillera sa musique métissée, entre flamenco, reggaeton et chanson française.Ensemble, ils tissent un moment rare, solaire et profondément humain, où la liberté, l’amitié et l’amour se chantent « en cœur ».Que vous soyez gadjo ou du voyage, laissez-vous emporter par cette fête haute en couleur, une invitation à danser, rêver, chanter.Fiesta del sol, c’est plus qu’un concert, c’est une parenthèse de joie partagée.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JEAN JAURES 3 avenue de la Paix 54510 Tomblaine 54