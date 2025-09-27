Boire et Manger au Moyen-Âge Crécy-en-Ponthieu

362, Avenue des Fusillés Crécy-en-Ponthieu Somme

Tarif : – –

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Stéphane Curveiller, maître de conférences en Histoire médiévale, vous propose par un voyage historique et culinaire de découvrir les habitudes alimentaires et la consommation de boissons (vin, cervoise…) lors de la période médiévale. .

362, Avenue des Fusillés Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 67 55

