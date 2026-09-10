Boire et manger en Bretagne, Musée de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Boire et manger en Bretagne 10 et 11 octobre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Saviez-vous que le cidre n’était ni breton, ni normand ? Qui a inventé le tonneau ? Venez découvrir l’histoire bretonne à travers les objets du quotidien, liés à la nourriture et à la boisson : l’occasion de déconstruire certains clichés bretons, et de mieux comprendre les autres !

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

**Au pays du kouign amann, des crêpes et des galettes,** la gastronomie en dit long sur la société bretonne, dès le Néolithique.

Collection Musée de Bretagne – CC-BY