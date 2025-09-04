Bois brûlé | Théâtre l’Archipel Fouesnant

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

15 janvier 2026 20:30:00

15 janvier 2026

Cette pièce est née d’un désir de collaboration entre l’auteur Marcos Caramés-Blanco et le metteur en scène Jonathan Mallard. Elle est le fruit de leurs obsessions et esthétiques respectives.

« Bois brûlé » raconte l’intégralité de la vie d’une maison, de sa construction à sa destruction.

Une maison balayée par les vents sur une côte désolée de l’Océan Atlantique. Une maison toute petite et toute noire, loin de tout. En trois parties, la pièce dresse les portraits de ses habitant·e·s successif·ve·s. Il y a l’ouvrière, celle qui l’a construit seule, comme on construit l’œuvre de sa vie. Il y a le compositeur de musiques de film, celui qui l’achète, trente ans plus tard, pour fuir la ville lorsqu’il découvre qu’il est en train de perdre la vue. Il y a, dans le futur, celle qui squatte et s’apprête à plier bagages car l’océan cogne à la porte et menace d’engloutir ce qu’il reste de la bâtisse. Dans leur apparente solitude, chacun des personnages se confronte à la maison, à son architecture, à ses différentes pièces.

À ce qui rôde dans la pénombre. .

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170

