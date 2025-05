Course solidaire #BougeTonCerveau au profit de la Fondation Vaincre Alzheimer – bois de Boulogne PARIS, 1 juin 2025, PARIS.

Tous les ans, notre Fondation organise une campagne nommée Bouge ton cerveau. Elle est destinée à sensibiliser le public à la prévention des maladies neurocognitives (maladie d’Alzheimer, maladie à corps de Lewy, démence vasculaire…) par l’activité physique.

En effet, de nombreuses études menées dans divers pays prouvent que les personnes dont l’activité physique est régulière et soutenue présentent un risque réduit d’environ 30% d’être atteintes de maladies neurocognitives.

Avec le retour des beaux jours et pour clôturer sa campagne de sensibilisation #BougeTonCerveau, la Fondation Vaincre Alzheimer organise sa troisième course solidaire au Bois de Boulogne pour :

➡ Fêter le retour du printemps et la fin de notre campagne #BougeTonCerveau

➡ Vous aider à prendre soin de votre cerveau

➡ Vous sensibiliser le temps d’une matinée à la prévention de la maladie d’Alzheimer

Alors, que diriez-vous de venir courir pour la bonne cause dimanche 1er juin ?

Le dimanche 01 juin 2025

de 08h30 à 12h30

payant

– Course de 5 km non chronométrée avec une participation de 15€ par personne et 7€ pour les étudiants.

– Course de 10 km chronométrée avec une participation de 20€ par personne et 10€ pour les étudiants.

– Course de 900 m pour les enfants avec une participation de 5€ par enfant.

Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-01T11:30:00+02:00

2025-06-01T09:30:00+02:00_2025-06-01T13:30:00+02:00

fin : 2025-06-01T15:30:00+02:00

bois de Boulogne 100 Chem. de Ceinture du Lac Inférieur 75016 intersection de la route de Suresnes et du chemin de ceinture du Lac InferieurPARIS

https://collecte.vaincrealzheimer.org/project/course-solidaire-bougetoncerveau-2025 +33142465086 info@vaincrealzheimer.org https://www.facebook.com/vaincrealzheimer https://www.facebook.com/vaincrealzheimer https://twitter.com/vaincralzheimer

Venez courir pour la bonne cause et soutenir la Fondation Vaincre Alzheimer.

Le rendez-vous est donné, rejoignez-nous ce dimanche 1er juin dès 8h30 au bois de Boulogne (Paris 16e) pour la 3ème édition de notre course solidaire !