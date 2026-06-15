Bois en fête Salle des fêtes Noguères

Noguères

Bois en fête

Salle des fêtes 1 rue de l’église Noguères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Les métiers du bois seront à l’honneur, du scieur, au charpentier, au gemmeur, aux ébénistes, aux tourneurs,…. ainsi que les métiers de rempailleurs et de tapissiers, le tout dans une ambiance gasconne.

Conférences sur la forêt et sur l’histoire du mobilier béarnais.

Journée d’animation autour des métiers du bois, des artisans d’art travaillant le bois et des savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui de la forêt à la matière.

Exposition de meubles du patrimoine béarnais

Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes 1 rue de l’église Noguères 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 31 64 36

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English : Bois en fête

L’événement Bois en fête Noguères a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coeur de Béarn