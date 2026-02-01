BoisroVino, 2ème édition du Salon des Vins Bio Buzançais

BoisroVino, 2ème édition du Salon des Vins Bio

Route de Levroux Buzançais Indre

Tarif : 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Après le succès de la première édition, le Château du Boisrenault organise BOISROVINO, son 2ème Salon des Vins Bio, avec une nouvelle sélection de vignerons et brasseurs.

Au programme

Rencontres avec les producteurs venus de toute la France

Dégustations de vins et bières bio

Un cadre exceptionnel

Foodtruck sur place pour se restaurer 5 .

Route de Levroux Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire contact@boisrenault.fr

English :

Are you a wine lover or just curious? Join us February 22 and 23 at the Château du Boisrenault for the 1st edition of the organic wine fair.

