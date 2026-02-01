BoisroVino, 2ème édition du Salon des Vins Bio Buzançais
Route de Levroux Buzançais Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-22
2026-02-21
Après le succès de la première édition, le Château du Boisrenault organise BOISROVINO, son 2ème Salon des Vins Bio, avec une nouvelle sélection de vignerons et brasseurs.
Au programme
Rencontres avec les producteurs venus de toute la France
Dégustations de vins et bières bio
Un cadre exceptionnel
Foodtruck sur place pour se restaurer 5 .
Route de Levroux Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire contact@boisrenault.fr
English :
Are you a wine lover or just curious? Join us February 22 and 23 at the Château du Boisrenault for the 1st edition of the organic wine fair.
