BOITACLOUS CARMINA BURANA Palais des Congrès Perpignan
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 41
Début : 2025-11-28 20:29:00
2025-11-28
Palais des Congrès Majestueux, puissant, fascinant
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
English :
Palais des Congrès Majestic, powerful, fascinating
German :
Palais des Congrès Majestätisch, mächtig, faszinierend
Italiano :
Palazzo dei Congressi Maestoso, potente, affascinante
Espanol :
Palacio de Congresos Majestuoso, poderoso, fascinante
