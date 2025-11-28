BOITACLOUS CARMINA BURANA Palais des Congrès Perpignan

BOITACLOUS CARMINA BURANA

BOITACLOUS CARMINA BURANA Palais des Congrès Perpignan vendredi 28 novembre 2025.

BOITACLOUS CARMINA BURANA

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 41

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:29:00
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Palais des Congrès Majestueux, puissant, fascinant
  .

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

English :

Palais des Congrès Majestic, powerful, fascinating

German :

Palais des Congrès Majestätisch, mächtig, faszinierend

Italiano :

Palazzo dei Congressi Maestoso, potente, affascinante

Espanol :

Palacio de Congresos Majestuoso, poderoso, fascinante

L’événement BOITACLOUS CARMINA BURANA Perpignan a été mis à jour le 2025-08-22 par PERPIGNAN TOURISME