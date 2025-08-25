BOITACLOUS C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Place Armand Lanoux Perpignan
BOITACLOUS C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Place Armand Lanoux Perpignan mercredi 15 avril 2026.
BOITACLOUS C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL
Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 36 – 36 – 43
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 20:29:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
.
Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
German :
? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Italiano :
? Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet
Espanol :
? Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet
L’événement BOITACLOUS C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Perpignan a été mis à jour le 2025-08-25 par PERPIGNAN TOURISME