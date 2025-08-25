BOITACLOUS LE LAC DES CYGNES Perpignan

BOITACLOUS LE LAC DES CYGNES Perpignan dimanche 29 mars 2026.

Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 – 74

Début : 2026-03-29 17:29:00
fin : 2026-03-29

2026-03-29

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

German :

? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

Italiano :

? Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet

Espanol :

? Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet

