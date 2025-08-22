BOITACLOUS PAUL DE SAINT SERNIN Perpignan
BOITACLOUS PAUL DE SAINT SERNIN
Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 36 – 36 – 39
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:29:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 reservation@boitaclous.com
English :
? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
German :
? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Italiano :
? Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet
Espanol :
? Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet
L’événement BOITACLOUS PAUL DE SAINT SERNIN Perpignan a été mis à jour le 2025-08-22 par PERPIGNAN TOURISME