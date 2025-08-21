BOITACLOUS TOM BALDETTI Perpignan

BOITACLOUS TOM BALDETTI

BOITACLOUS TOM BALDETTI Perpignan vendredi 27 mars 2026.

BOITACLOUS TOM BALDETTI

Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 38

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:29:00
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
  .

Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48  reservation@boitaclous.com

English :

? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

German :

? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

Italiano :

? Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet

Espanol :

? Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet

L’événement BOITACLOUS TOM BALDETTI Perpignan a été mis à jour le 2025-08-21 par PERPIGNAN TOURISME