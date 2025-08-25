BOITACLOUS VIKTOR VINCENT Place Armand Lanoux Perpignan

BOITACLOUS VIKTOR VINCENT Place Armand Lanoux Perpignan mercredi 8 avril 2026.

BOITACLOUS VIKTOR VINCENT

Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 37 – 37 – 40

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:29:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

.

Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 reservation@boitaclous.com

English :

? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

German :

? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

Italiano :

? Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet

Espanol :

? Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet

L’événement BOITACLOUS VIKTOR VINCENT Perpignan a été mis à jour le 2025-08-25 par PERPIGNAN TOURISME