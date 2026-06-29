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AGENDA · Saint-Germain-du-Corbéis

Boîte à éclipse solaire Saint-Germain-du-Corbéis

mercredi 12 août 2026 · Saint-Germain-du-Corbéis

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
2 Rue de l'Élan
Ville
61000 Saint-Germain-du-Corbéis
Département
Orne
Tarif

Saint-Germain-du-Corbéis

Boîte à éclipse solaire

2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Le 12 août, le ciel nous offre un spectacle grandiose une éclipse de soleil. Mais attention, on ne regarde pas l’astre du jour sans protection ! La médiathèque vous invite à un atelier créatif et scientifique pour fabriquer votre propre projecteur à sténopé (boîte d’observation). C’est un outil magique qui permet de voir l’image du soleil grignoté par la lune, sans s’abîmer les yeux.

À partir de 5 ans/6 ans

Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis

Réservation sur le site ou au 02 33 32 87 36   .

2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 87 36 

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English : Boîte à éclipse solaire

L’événement Boîte à éclipse solaire Saint-Germain-du-Corbéis a été mis à jour le 2026-06-29 par OT CUA ALENCON

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