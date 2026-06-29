Boîte à éclipse solaire Saint-Germain-du-Corbéis
mercredi 12 août 2026 · Saint-Germain-du-Corbéis
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Corbéis
Boîte à éclipse solaire
2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le 12 août, le ciel nous offre un spectacle grandiose une éclipse de soleil. Mais attention, on ne regarde pas l’astre du jour sans protection ! La médiathèque vous invite à un atelier créatif et scientifique pour fabriquer votre propre projecteur à sténopé (boîte d’observation). C’est un outil magique qui permet de voir l’image du soleil grignoté par la lune, sans s’abîmer les yeux.
À partir de 5 ans/6 ans
Médiathèque de Saint-Germain-du-Corbéis
Réservation sur le site ou au 02 33 32 87 36 .
2 Rue de l’Élan Saint-Germain-du-Corbéis 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 87 36
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English : Boîte à éclipse solaire
L’événement Boîte à éclipse solaire Saint-Germain-du-Corbéis a été mis à jour le 2026-06-29 par OT CUA ALENCON
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