Boite à thé

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02

L’atelier idéal pour une première approche de la découpe laser et des logiciels de conception du Fablab. Lors de cet atelier, les participant.es sont amené.es à découper les pièces de leur boîte à thé, à les assembler et à ornementer cette boîte grâce à des fermoirs en métal.

Dans l’esprit de partage et d’accessibilité, essentiel aux fablabs, le document de découpe sera partagé à tous.tes les participant.es, afin de favoriser la reproduction de la méthode au autonomie lors de sessions libres par exemple.

**Avec Nail Okat.**

L’atelier idéal pour une première approche de la découpe laser et des logiciels de conception du Fablab. Lors de cet atelier, les participant.es sont amené.es à découper les pièces de leur boîte à thé, à les assembler et à ornementer cette boîte grâce à des fermoirs en métal.

Dans l’esprit de partage et d’accessibilité, essentiel aux fablabs, le document de découpe sera partagé à tous.tes les participant.es, afin de favoriser la reproduction de la méthode au autonomie lors de sessions libres par exemple.

**Avec Nail Okat.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ideal workshop for a first approach to laser cutting and Fablab design software. In this workshop, participants cut out the parts of their tea caddy, assemble them and decorate the caddy with metal clasps.

In the spirit of sharing and accessibility, essential to fablabs, the cutting document will be shared with all participants, to enable them to reproduce the method on their own during free sessions, for example.

**With Nail Okat.**

L’événement Boite à thé Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme