Boîte aux lettres du Père Noël Fontaine-Étoupefour

Boîte aux lettres du Père Noël

2 Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados

Dans le hall de la mairie, dépose ta lettre au Père Noël ! Avec la complicité des lutins de la mairie.

2 Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 73 40

English : Boîte aux lettres du Père Noël

Drop off your letter to Santa in the town hall! With the help of the Town Hall elves.

German : Boîte aux lettres du Père Noël

In der Eingangshalle des Rathauses kannst du deinen Brief an den Weihnachtsmann abgeben! Mit der Unterstützung der Wichtel des Rathauses.

Italiano :

Consegna la tua lettera a Babbo Natale nell’atrio del Municipio! Con l’aiuto degli elfi del Municipio.

Espanol :

Deja tu carta a Papá Noel en el vestíbulo del Ayuntamiento Con la ayuda de los elfos del Ayuntamiento.

