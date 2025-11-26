Boîte aux lettres du Père Noël Fontaine-Étoupefour
Boîte aux lettres du Père Noël Fontaine-Étoupefour mercredi 26 novembre 2025.
Boîte aux lettres du Père Noël
2 Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-26
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-11-26
Dans le hall de la mairie, dépose ta lettre au Père Noël ! Avec la complicité des lutins de la mairie.
2 Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 73 40
English : Boîte aux lettres du Père Noël
Drop off your letter to Santa in the town hall! With the help of the Town Hall elves.
German : Boîte aux lettres du Père Noël
In der Eingangshalle des Rathauses kannst du deinen Brief an den Weihnachtsmann abgeben! Mit der Unterstützung der Wichtel des Rathauses.
Italiano :
Consegna la tua lettera a Babbo Natale nell’atrio del Municipio! Con l’aiuto degli elfi del Municipio.
Espanol :
Deja tu carta a Papá Noel en el vestíbulo del Ayuntamiento Con la ayuda de los elfos del Ayuntamiento.
