Boîte aux lettres du père Noël Arbre-Monde Istres

Boîte aux lettres du père Noël

Mercredi 3 décembre 2025 de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Venez déposer votre liste au père Noël, il vous répondra avant le 25 decembre! ( de 0 à 99 ans)

Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 19 39 32 contact@arbremonde.com

English :

Come and give your list to Santa Claus, he’ll get back to you by December 25th! (ages 0 to 99)

L’événement Boîte aux lettres du père Noël Istres a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme d’Istres