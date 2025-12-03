Boîte aux lettres du père Noël Arbre-Monde Istres
Boîte aux lettres du père Noël Arbre-Monde Istres mercredi 3 décembre 2025.
Boîte aux lettres du père Noël
Mercredi 3 décembre 2025 de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres Bouches-du-Rhône
Venez déposer votre liste au père Noël, il vous répondra avant le 25 decembre! ( de 0 à 99 ans)
Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 19 39 32 contact@arbremonde.com
English :
Come and give your list to Santa Claus, he’ll get back to you by December 25th! (ages 0 to 99)
