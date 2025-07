Boîte aux lettres du Père Noël Niederbronn-les-Bains

Boîte aux lettres du Père Noël Niederbronn-les-Bains vendredi 28 novembre 2025.

Boîte aux lettres du Père Noël

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 08:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

La boîte au lettre du Père Noël est à disposition pour y déposer vos listes de cadeaux.

La boîte au lettre du Père Noël est à disposition pour y déposer vos listes de cadeaux. 0 .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

Santa’s letterbox is available for you to leave your gift lists.

German :

Der Briefkasten des Weihnachtsmanns steht zur Verfügung, in den Sie Ihre Geschenkelisten einwerfen können.

Italiano :

La cassetta delle lettere di Babbo Natale è disponibile per le vostre liste di regali.

Espanol :

El buzón de Papá Noel está disponible para sus listas de regalos.

L’événement Boîte aux lettres du Père Noël Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte