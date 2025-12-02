Boite aux lettres du Père Noël Sarrebourg

Boite aux lettres du Père Noël

Le Père Noël a effectué un passage express à Sarrebourg ! Il a déposé une boite aux lettres à l’office de tourisme pour qu’il puisse savoir ce que les lutins devront fabriquer comme cadeaux pour les enfants sages et un peu moins sages. Viens déposer ta lettre et mets bien ton nom, prénom et adresse sur celle-ci afin que le Père Noël puisse te répondre ! Une seconde boite aux lettres est installée sous la sapin de la Forêt Magique.Enfants

Santa Claus made an express visit to Sarrebourg! He’s left a letter box at the tourist office so he can find out what the elves are going to make as presents for the well-behaved and not-so-well-behaved children. Come and drop off your letter, and be sure to put your full name and address on it, so that Santa can write back! A second letter box is set up under the Magic Forest tree.

