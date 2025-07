Boite aux lettres du Père Noël Soultz-sous-Forêts

Boite aux lettres du Père Noël Soultz-sous-Forêts vendredi 28 novembre 2025.

Boite aux lettres du Père Noël

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-11-28

Le secrétariat particulier du Père Noël reprend du service ! Déposez votre lettre dans la boîte aux lettres dédiée sans oublier de mentionner votre adresse.

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 40 42 mairie@soultzsousforets.com

English :

Santa’s private secretariat is back in action! Drop your letter in the dedicated letterbox, don’t forget to mention your address.

German :

Das Privatsekretariat des Weihnachtsmanns nimmt wieder seinen Dienst auf! Werfen Sie Ihren Brief in den dafür vorgesehenen Briefkasten und vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben.

Italiano :

La segreteria privata di Babbo Natale è di nuovo in azione! Lasciate la vostra lettera nella cassetta dedicata, senza dimenticare il vostro indirizzo.

Espanol :

La secretaría privada de Papá Noel vuelve a funcionar Deposita tu carta en el buzón específico y no olvides incluir tu dirección.

