Boite aux lettres du Père Noël Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans Tourisme Valence

Boite aux lettres du Père Noël

Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans Tourisme 11 boulevard Bancel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-17

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-11-17

Glissez votre plus belle liste avant la grande tournée, dans la boîte du Père Noël disponible à l’Office de Tourisme !

.

Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans Tourisme 11 boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

English :

Put your best list before the big tour, in Santa’s box available at the Tourist Office!

German :

Stecken Sie Ihre schönste Liste vor der großen Tour in die Box des Weihnachtsmannes, die im Tourismusbüro erhältlich ist!

Italiano :

Mettete la vostra lista migliore prima del grande tour nella scatola di Babbo Natale, disponibile presso l’Ufficio del Turismo!

Espanol :

Mete tu mejor lista antes de la gran excursión en la caja de Papá Noel, ¡disponible en la Oficina de Turismo!

L’événement Boite aux lettres du Père Noël Valence a été mis à jour le 2025-10-31 par Valence Romans Tourisme