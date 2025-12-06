Boîte aux lettres du Père Noël Place Aristide Briand Valréas

Boîte aux lettres du Père Noël

Place Aristide Briand Aux abords du Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas

Début : 2025-12-06

fin : 2025-01-04

2025-12-06

Cette année encore, la Boîte aux Lettres du Père Noël sera de nouveau installée. Les enfants pourront venir déposer leur lettre. Elle sera envoyée à l’homme à la barbe blanche qui répondra à tous les enfants !

Place Aristide Briand Aux abords du Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr

Once again this year, Santa’s Letter Box will be set up. Children can drop off their letters. It will be sent to the man with the white beard, who will reply to all the children!

