Boîte de nuits La Toute Petite Compagnie L’Agora médiathèque-centre social Metz

L'Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07 16:45:00

2026-02-07

M. Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable (oui oui ceux des chansons, des comptines et des légendes !) et ils vont vous raconter leur fabuleux voyage au pays du Sommeil !

Explorez un univers musical, sonore ou visuel où se mêlent tendresse et poésie pour aborder avec humour et sensibilité les thèmes du dodo, les rituels du coucher et les mystères de la nuit…Vous repartirez avec l’envie irrésistible de dormir mais, attention, ce spectacle n’est pas soporifique et le marchand de Sable n’est pas le Marchand de rêves.

En amont de la représentation Samedi 7 février à 15h.

Venez assister à un concert littéraire, porté par l’orchestre DEMOS/ACS Agora et les bibliothécaires de l’Agora.

Pour les enfants à partir de 3 ans.Enfants

L'Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 55 83 00

English :

Mr Paul and Mr Michel are the famous Sandmen (yes, the ones from the songs, nursery rhymes and legends!) and they’re going to tell you all about their fabulous journey to the land of Sleep!

Explore a world of music, sound and visuals, combining tenderness and poetry to tackle the themes of bedtime, bedtime rituals and the mysteries of the night with humor and sensitivity… You’ll leave with an irresistible urge to sleep, but be warned: this show isn’t soporific, and the Sandman isn’t the Dream Merchant.

Before the show: Saturday, February 7 at 3pm.

Come and enjoy a literary concert by the DEMOS/ACS Agora orchestra and the Agora librarians.

For children aged 3 and over.

