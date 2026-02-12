Boîte Ludik soirée jeux de société Café Maurice Saint-Claude
Café Maurice 1 rue du Marché Saint-Claude Jura
Mercredi 18 février à partie de 18h30.
La boîte Ludik et Mr.Maurice organise une soirée jeux de société. Pour un moment de convivialité ! Jeux d’ambiance, jeux de cartes, jeux de stratégie.
Tarif 20€ (repas et animation inclus (soupe, tarte, dessert).
Boisson en supplément.
Réservation obligatoire chez Mr.Maurice. .
Café Maurice 1 rue du Marché Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 36 22 57
