Boites de conserve Jardin des plantes – Amphithéâtre des Trois Gaules Lyon

Boites de conserve Jardin des plantes – Amphithéâtre des Trois Gaules Lyon samedi 20 septembre 2025.

Boites de conserve 20 et 21 septembre Jardin des plantes – Amphithéâtre des Trois Gaules Rhône

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Que deviennent les vestiges archéologiques une fois sortis de terre. Découvrez le destin du mobilier archéologique, de la terre à la boîte.

Mesures de conservations préventives, conditionnement, statut.

Jardin des plantes – Amphithéâtre des Trois Gaules Rue Lucien Sportisse, 69001 Lyon, France Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472776969 https://www.lyon.fr/lieu/antiquite/amphitheatre-romain-des-trois-gaules Situé sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse, l’amphithéâtre achevé en 19 après J.-C, permettait d’accueillir spectacles et jeux de cirque.

Cet amphithéâtre s’inscrivait dans le sanctuaire fédéral des Trois Gaules, dédié au culte de Rome et d’Auguste par les soixante nations gauloises réunies à Lugdunum. Agrandi au IIe siècle après J.-C, l’édifice pouvait accueillir jusqu’à 20 000 personnes.

En 177 après J.-C., la communauté chrétienne de Lyon est persécutée. Les 48 premiers martyrs chrétiens de Gaule sont condamnés et exécutés pour la majeure partie en ces lieux comme Sainte-Blandine et Saint-Pothin.

Les fouilles réalisées à partir de 1956 ont révélé les vestiges de cet édifice majeur de la période antique. Ceux qui subsistent, des murs de soutien pour une moitié de la superficie de l’amphithéâtre, sont intégrés au jardin des plantes. Bus : Les bus 13 et 18 sont les plus pratiquent pour se rendre à l’amphithéâtre des Trois Gaules. Métro : La ligne C du métro lyonnais s’arrête non loin de là, à la station Croix Paquet.

Journées européennes du patrimoine 2025

Direction de l’archéologie