Boites surprises et petites mains Square Jean-Jaurès La Coquille

Boites surprises et petites mains

Square Jean-Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Quoi de mieux qu’une petite surprise de temps en temps ? Venez partager un moment convivial à la bibliothèque !

Thème Pâques et printemps .

Square Jean-Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boites surprises et petites mains

L’événement Boites surprises et petites mains La Coquille a été mis à jour le 2026-03-27 par Isle-Auvézère