Boites surprises et petites mains Square Jean-Jaurès La Coquille
Boites surprises et petites mains Square Jean-Jaurès La Coquille samedi 4 avril 2026.
Boites surprises et petites mains
Square Jean-Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Quoi de mieux qu’une petite surprise de temps en temps ? Venez partager un moment convivial à la bibliothèque !
Thème Pâques et printemps .
Square Jean-Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34
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English : Boites surprises et petites mains
L’événement Boites surprises et petites mains La Coquille a été mis à jour le 2026-03-27 par Isle-Auvézère
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