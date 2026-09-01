Boites surprises et petites mains Square Jean-Jaurès La Coquille
samedi 19 septembre 2026 · Square Jean-Jaurès · La Coquille
Informations pratiques
La Coquille
Boites surprises et petites mains
Square Jean-Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Quoi de mieux qu’une petite surprise de temps en temps ? Venez partager un moment convivial à la bibliothèque !
Quoi de mieux qu’une petite surprise de temps en temps ? Venez partager un moment convivial à la bibliothèque ! .
Square Jean-Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34
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English : Boites surprises et petites mains
What could be better than a little surprise every now and then? Come share a fun time at the library!
L’événement Boites surprises et petites mains La Coquille a été mis à jour le 2026-09-02 par Isle-Auvézère
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