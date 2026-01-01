Bokantaj-Pawol kreyol. Le nouveau rendez-vous creole de la diaspora antillaise a Paris
Bokantaj-Pawol kreyol. Le nouveau rendez-vous creole de la diaspora antillaise a Paris samedi 17 janvier 2026.
Un rendez-vous créole autour d’un verre
Quand nos langues se rencontrent, c’est tout un archipel qui se retrouve.
Bokantaj-Pawòl, c’est ton rendez-vous régulier
Un moment chaleureux et régulier où les kréyolphones de tous horizons se retrouvent autour d’un verre pour simplement ÊTRE, en créole. Pour PARLER, sans honte ni jugement. Pour se RECONNAÎTRE dans nos différences qui nous rapprochent.
L’esprit du rendez-vous ?
Ici, chacun parle sa langue créole, et c’est là que la magie opère : nos créoles dialoguent naturellement.
Tu viens de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Cayenne, Saint-Denis ou Port-au-Prince ? Tu découvriras cette évidence joyeuse : bien que différents, nous nous comprenons !
Ce qu’on vient y chercher
- Un espace bienveillant pour pratiquer et (re)prendre confiance
- Des rencontres authentiques entre Kréyolphones
- La chaleur de retrouver sa langue au milieu des autres
- Prouver à nous-mêmes que nos langues sont vivantes et actuelles
- Célébrer la richesse de notre diversité créolophone
Venez comme vous êtes
Venez avec :
- Le dernier poème que vous avez découvert
- L’artiste dont vous avez de parler
- Un sujet d’actualité
- Votre souvenir de voyage
- …
Infos pratiques
Maison des associations, 11 rue Caillaux 75013 Paris
17 janvier 2026, 14-16h
Inscription obligatoire
Que tu parles créole couramment ou par bribes, que ce soit ta langue du cœur ou celle que tu cherches à retrouver.
Nos langues ont besoin de nous. Elles méritent d’être parlées, partagées, célébrées.
Viens comme tu es. Parle comme tu peux. On se comprendra.
Bokantaj-Pawòl : parce qu’échanger en créole, c’est déjà résister et exister.
Notre agenda
Visitez notre agenda pour d’autres rendez-vous
BOKANTAJ-PAWÒL. Un moment convivial pour parler créole entre Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais, Haïtiens, Mauriciens, Seychellois, etc Que tu sois fluent ou hésitant, que le créole soit ta langue maternelle ou celle de tes parents : tu as ta place de bokantaj.
Le samedi 17 janvier 2026
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif unique de 5 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T15:00:00+01:00
fin : 2026-01-17T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-17T14:00:00+02:00_2026-01-17T16:00:00+02:00
https://lespontsdelespoir.vision/ lespontsdelespoir@gmail.com Reservation Reservation