Bokantaj-Pawol kreyol. Le nouveau rendez-vous creole de la diaspora antillaise a Paris

Un rendez-vous créole autour d’un verre Quand nos langues se rencontrent, c’est tout un archipel qui se retrouve.

Bokantaj-Pawòl, c’est ton rendez-vous régulier

Un moment chaleureux et régulier où les kréyolphones de tous horizons se retrouvent autour d’un verre pour simplement ÊTRE, en créole. Pour PARLER, sans honte ni jugement. Pour se RECONNAÎTRE dans nos différences qui nous rapprochent.

L’esprit du rendez-vous ?

Ici, chacun parle sa langue créole, et c’est là que la magie opère : nos créoles dialoguent naturellement.

Tu viens de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Cayenne, Saint-Denis ou Port-au-Prince ? Tu découvriras cette évidence joyeuse : bien que différents, nous nous comprenons !

Ce qu’on vient y chercher

Un espace bienveillant pour pratiquer et (re)prendre confiance

Des rencontres authentiques entre Kréyolphones

La chaleur de retrouver sa langue au milieu des autres

Prouver à nous-mêmes que nos langues sont vivantes et actuelles

Célébrer la richesse de notre diversité créolophone

Venez comme vous êtes

Venez avec :

Le dernier poème que vous avez découvert

L’artiste dont vous avez de parler

Un sujet d’actualité

Votre souvenir de voyage

…

Infos pratiques

Maison des associations, 11 rue Caillaux 75013 Paris

17 janvier 2026, 14-16h

Inscription obligatoire

Que tu parles créole couramment ou par bribes, que ce soit ta langue du cœur ou celle que tu cherches à retrouver.

Nos langues ont besoin de nous. Elles méritent d’être parlées, partagées, célébrées.

Viens comme tu es. Parle comme tu peux. On se comprendra.

Bokantaj-Pawòl : parce qu’échanger en créole, c’est déjà résister et exister.

Le samedi 17 janvier 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif unique de 5 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.

https://lespontsdelespoir.vision/ lespontsdelespoir@gmail.com Reservation Reservation



