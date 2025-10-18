BOL BOL BOL festival des soupes Place de l’Europe Besançon

Place de l'Europe Besançon

Gratuit

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 21:00:00

2025-10-18

Venez célébrer la 4e édition de Bol Bol Bol ! Co-organisé par Juste Ici et Les 2 Scènes, cet événement convivial et créatif revient sur la Place de l’Europe avec un programme riche en saveurs et en découvertes. Au menu des animations artistiques, des ateliers, un repas partagé et l’incontournable concours de soupes !

En continu de 14h à 21 sur la place de l’Europe

– Le grand concours de soupes Les 20 équipes s’affrontent en 3 heures pour créer la meilleure soupe, avant la dégustation et le vote.

– Cuisine collective Participez à la préparation du repas du soir ! Venez aider Chuglu et l’association Pari à éplucher les légumes et à pétrir le pain.

– Atelier pour les enfants Les plus jeunes pourront s’initier à la cuisine avec des produits locaux, sous l’encadrement d’associations du quartier.

– Courts métrages à savourer L’Espace vous propose un petit programme de films à déguster sans modération.

– Jeux dans le théâtre Les Francas du Doubs installent des jeux pour toute la famille.

Les temps forts

– 17h dégustation et vote du public pour les soupes du concours.

– 18h départ du spectable déambulatoire « Bivouac »

– 19h30 Remise des prix du concours de soupes.

– 19h40 « C’est l’heure de la soupe ! » Repas partagé en musique

Pour vous désaltérer, la buvette du Café associatif Miroirs du Monde vous proposera des boissons artisanales et de délicieuses gourmandises.

Rendez-vous sur la Place de l’Europe pour une journée pleine de saveurs et de convivialité ! .

Place de l'Europe et Les 2 Scènes Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 32 13 36 contact@bien-urbain.fr

