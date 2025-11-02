Bol d’air d’automne Complexe Boulodrome Gymnase du Chapître Chenôve

Bol d’air d’automne

Complexe Boulodrome Gymnase du Chapître 9, boulevard Maréchal-Delattre-de-Tassigny Chenôve Côte-d'Or

Le club des Cyclos Randonneurs Dijonnais organise le bol d’air d’automne à Chenôve depuis le boulodrome-gymnase du Chapître le dimanche 2 novembre 2025.

Pour cette 32ème édition, Départ des parcours de VTT et de gravel du complexe du boulodrome dès 7h30.

Le grand public pourra parcourir plusieurs circuits à difficulté progressive

3 parcours VTT de 34, 48 et 60km

4 Parcours Gravel 40, 60, 75 et 90 km

Tarifs

– Adultes non licenciés 10€

– Adultes licenciés 8€

– moins de 18 ans non licenciés 6€

– moins de 18 ans licenciés 0€ .

Complexe Boulodrome Gymnase du Chapître 9, boulevard Maréchal-Delattre-de-Tassigny Chenôve 21300 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

