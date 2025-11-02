Bol d’air d’automne Complexe Boulodrome Gymnase du Chapître Chenôve
Complexe Boulodrome Gymnase du Chapître 9, boulevard Maréchal-Delattre-de-Tassigny Chenôve Côte-d’Or
Le club des Cyclos Randonneurs Dijonnais organise le bol d’air d’automne à Chenôve depuis le boulodrome-gymnase du Chapître le dimanche 2 novembre 2025.
Pour cette 32ème édition, Départ des parcours de VTT et de gravel du complexe du boulodrome dès 7h30.
Le grand public pourra parcourir plusieurs circuits à difficulté progressive
3 parcours VTT de 34, 48 et 60km
4 Parcours Gravel 40, 60, 75 et 90 km
– Adultes non licenciés 10€
– Adultes licenciés 8€
– moins de 18 ans non licenciés 6€
– moins de 18 ans licenciés 0€ .
Complexe Boulodrome Gymnase du Chapître 9, boulevard Maréchal-Delattre-de-Tassigny Chenôve 21300 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
